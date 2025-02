Copa do Rei: Endrick marca! Real sai na frente da Sociedad na semifinal

O jogo de volta, em Madri, será no dia 1º de abril e o Real Madrid avança com o empate. O vencedor desta semifinal entre os Merengues e a Real Sociedad enfrentará na final o Barcelona ou o Atlético de Madrid. O jogo de ida entre os dois gigantes terminou 4 a 4 .

Endrick garantiu a vitória do Real Madrid sobre a Real Sociedad no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da Espanha. No jogo de ida nesta quarta-feira, 26/2, no Anoeta, em San Sebástian, o atacante brasileiro fez um belo gol que definiu o 1 a 0 para os visitantes. Endrick começou como titular na vaga de Mbappé e fez um bom jogo. Quase deixou outra na rede no segundo tempo: Mas o belo chute morreu no travessão. Os demais brazucas do Real: Rodrygo começou na reserva e entrou no fim. Mas Vini Jr começou a partida e foi pela primeira vez, capitão do time.

O primeiro tempo foi marcado por cânticos racistas, o que fez o árbitro parar a partida e pedir que o policiamento e os organizadores intervissem para acabar com as injúrias que partiam da torcida.

Endrick abre o placar

A Real Sociedad, em casa, foi dominante nos 45 minutos iniciais. Teve mais tempo com a bola (55%) e mais finalizações (7 a 5). Porém, foram do Real Madrid as chances mais claras. Em uma delas saiu num contra-ataque aos 19 minutos. Vini Jr. ganhou a bola quase na sua área de defesa. O contra-ataque chegou até Bellingham. Antes do meio de campo, o inglês observou a infiltração de Endrick. Dessa forma, fez o lançamento. O brasileiro ajeitou e, com estilo entrou na área e deu um toquinho de cobertura, estilo Romário, para fazer 1 a 0. Assim chegu ao seu quarto gol na competição.

Pouco depois, Vini Jr. quase ampliou, recebendo de Bellingham e tocando rasteiro. Mas o goleiro Remiro fez grande defesa. A Real quase marcou com Muñoz. Contudo, o goleiro Lunin fez ótima defesa. Assim, manteve o Real Madrid na frente até o intervalo.

Segundo tempo equilibrado

O segundo tempo começou a mil por hora. No primeiro ataque, Oyarzabal cabeceou na pequena área um cruzamento da esquerda, e Lunin fez grande defesa parcial. Na sobra, Kubo chutou. Contudo, o goleiro do Real voltou a espalmar. Aos cinco minutos, veio a resposta do Real com Vini Jr. lançando Endrick, que dominou no meio de três e chutou no travessão. Era lá e cá, mas a maioria das oportunidades foi para fora. Endrick saiu aos 25 para a entrada de um zagueiro, Alaba. Isso fez o Real se fechar mais, sustentando a vantagem. E quase ampliando em dois chute de Bellingham, mas que pararam em grandes defesas de Remiro.