Com gol de Pavlidis, Benfica vence Braga e é semifinalista da Taça de Portugal

Atacante grego anota o único gol do triunfo no Estádio da Luz; Encarnados enfrentam o Tirsense na disputa por vaga na decisão

O Benfica está classificado para as semifinais da Taça de Portugal. Nesta quarta-feira (26), o time derrotou por 1 a 0 o Braga graças ao gol de Pavlidis ainda no primeiro tempo. O jogo único pelas quartas de final ocorreu no Estádio da Luz, em Lisboa.

Com o resultado, os Encarnados se vingam da derrota no último encontro diante do rival em janeiro deste ano, quando os bracarenses fizeram 2 a 1 em jogo válido pelo Campeonato Português.