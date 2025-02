CazéTV ultrapassa novamente a marca de 2 milhões de espectadores com Paulistão

Picos de audiência da CazéTV

O primeiro recorde do canal em audiência ocorreu na reestreia de Neymar pelo Santos, no empate em 1 a 1 com o Botafogo-SP. A plataforma atingiu pico de 3,7 milhões de aparelhos simultâneos naquela ocasião, enquanto a exibição completa do vídeo ultrapassou a marca de 12,5 milhões de visualizações.

Contudo, a maior audiência do ano veio depois, no dia 12 de fevereiro. O canal atingiu a assombrosa marca de 4,8 milhões de espectadores no Youtube durante a transmissão da vitória corintiana por 2 a 1 sobre o Santos, na Neo Química Arena. O vídeo completo da exibição já ultrapassa 16 milhões de visualizações.

