Botafogo x Racing: onde assistir, escalações e arbitragem

Glorioso tem missão ingrata. Argentinos terão apoio de quatro mil compatriotas na tribuna visitante do Colosso do Subúrbio

Botafogo, campeão da Conmebol Libertadores, e Racing, atual dono da Copa Sul-Americana, se reencontram na noite desta quinta-feira (27), às 21h30, para o segundo capítulo da série decisiva da Recopa. O choque entre brasileiros e argentinos está marcado para o Estádio Nilton Santos, no aprazível Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro.

O zagueiro Bastos, com trauma no joelho esquerdo, e Rodríguez, não inscrito, desfalcam o Alvinegro. Cuiabano, expulso na semana passada, também não ficará fora da relação. Em contrapartida, os recém-contratados Jair e David Ricardo estão à disposição e brigam para ver quem será o parceiro de Barboza na defesa.

Outra novidade é o atacante Artur. O ex-palmeirense não disputou o jogo de ida, mas, recuperado de lesão, treinou sem restrição no Espaço Lonier.

Como chega o Racing

Apontado como azarão, o Racing mostrou suas credenciais na partida de ida, em Avellaneda. No Cilindro, aliás, poderia ter até construído um score maior do que 2 a 0. Autor do primeiro gol na Grande Buenos Aires, Vietto ainda é dúvida no escrete do técnico Gustavo Costas. Se ele não jogar, Zaracho, ex-Mineiro, está de prontidão para entrar. Salas e Martínez, que infernizaram Barboza, estão confirmados entre os 11 que iniciam o embate.