Botafogo chega à decisão com o pior aproveitamento da Série A em 2025

Glorioso vira tabela do Brasileirão do avesso antes da Recopa. Título internacional, porém, minimiza os dois meses de frustrações

As notícias não são nada alvissareiras no front alvinegro. Afinal, além de ultrapassar os 50 dias sem treinador desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo chega à partida de volta da Recopa com mais do que apenas a desvantagem no placar. O time da Estrela Solitária tem o pior aproveitamento entre os participantes da Série A de 2025. Ou seja, é como se virasse a tabela do Brasileirão de 2024 de cabeça para baixo. Nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), para minimizar este impacto tão negativo, precisa vencer o Racing por três gols de diferença. Só assim, leva a taça. Ou por dois gols, desde que corresponda às expectativas na prorrogação ou nos pênaltis. Na ida, em Avellaneda, no Cilindro, os argentinos superaram os cariocas por 2 a 0.

Em quase dois meses de pesadelo para uma torcida eufórica com os títulos do ano passado, o Botafogo já soma o mesmo número de derrotas da era Artur Jorge (abril a dezembro de 2024). Oito resultados negativos que, somados a um empate e apenas quatro triunfos, deixam o Mais Tradicional com um aproveitamento de somente 33,3%. Se a Primeira Divisão fosse disputada na porcentagem, o Glorioso estaria rebaixado e na última posição. Nesta toada, a equipe se despediu do Campeonato Carioca na nona colocação, perdeu a Supercopa do Brasil para o Flamengo sem ameaçar o arquirrival e viu o desempenho despencar, com direito, inclusive, a cobranças públicas contra o planejamento.