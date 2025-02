Bepe libera novos setores para Vasco x Flamengo, no Niltão; jogo é antecipado

Norte e Sul são liberados pelo Batalhão que fornece segurança ao estádio, que poderá receber 8 mil pessoas a mais / Crédito: Jogada 10

Mais um capítulo extracampo no Clássico dos Milhões. Através de nota, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (Bepe) confirmou nesta quarta-feira (26) que fará a segurança dos setores Norte e Sul do Estádio Nilton Santos para o Vasco x Flamengo deste sábado (1º de março), pela semifinal do Campeonato Carioca. Além disso, houve a troca de horário da partida: antes marcada para as 18h (de Brasília), agora o confronto ocorrerá às 17h45 – 15 minutos mais cedo. O mesmo vale para a volta, marcada para o outro sábado (8), no Maracanã. A Ferj confirmou as mudanças em seu site oficial.

Com essa decisão, os setores Norte e Sul estarão liberados para comercialização dos ingressos. Assim, 8 mil entradas a mais estarão à disposição dos torcedores dos clubes. O Vasco, mandante do clássico, porém, ainda não iniciou a venda dos ingressos, que terá pontos físicos para compra. Na última terça (25), em em reunião na Ferj, dirigentes dos clubes deram suas versões sobre a decisão do jogo ser no estádio do Botafogo. Marcelo Sant’Ana, diretor executivo do Vasco, explicou os motivos da diretoria escolher tirar a partida do Maracanã. “O Vasco joga em qualquer estádio, não temos objeção. Se fosse pelo nosso desejo jogaríamos em São Januário. O Vasco gostaria de utilizar o Maracanã sempre que é do nosso desejo, não só quando é uma vontade coletiva, como seria agora”, afirmou.

Já o gerente de relações institucionais do Flamengo, Dekko Roisman, apontou uma contradição do Vasco ao optar pelo Niltão, que possui gramado sintético. “Na semana passada, o Philippe Coutinho participou da campanha contra a grama sintética no futebol, e agora o Vasco toma a decisão de jogar na grama sintética”, disse. Confira o comunicado sobre Vasco x Flamengo “A Assessoria de Imprensa da SEPM informa que o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) concordou com o pleito solicitado pelo Clube de Regatas Vasco da Gama e empregará a segurança necessária para a utilização dos setores Norte e Sul do Estádio do Engenhão.”