Band toma decisão após comentário polêmico de narrador

A Band optou por afastar de maneira provisória o narrador Sérgio Maurício das transmissões iniciais da Fórmula 1 no ano, após acusações de ofensas transfóbicas contra a deputada Érika Hilton, do PSOL-SP. A temporada da modalidade automobilística ainda não teve início de forma oficial. Os primeiros treinos ocorreram, nesta quarta-feira (26), com as participações de Napoleão de Almeida e Ivan Bruno no canal esportivo BandSports, na TV fechada.

De acordo com a coluna “F5” do jornal “Folha de São Paulo”, a definição por suspender o profissional de última hora partiu da direção da Band. A movimentação, aliás, ocorreu de maneira repentina, próximo ao início do cronograma de transmissões da Fórmula 1. Inclusive, o intuito da decisão é resguardar os companheiros de transmissão, a própria emissora e Sérgio Maurício, até que haja uma resolução de como será o andamento da temporada.