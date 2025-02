Atlético negocia contratação de zagueiro do Bahia

Cuca solicita mais atletas e zaga é uma das preferências do treinador do Atlético neste momento

O zagueiro Vitor Hugo, de 33 anos, é alvo do Galo. Se concretizado, o acordo será inicialmente por empréstimo, com direitos fixados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Vitor Hugo vive um momento complicado no Tricolor e, até o momento, atuou em apenas uma partida pelo clube. No entanto, Cuca tem grande admiração pelo futebol do defensor, tendo trabalhado com ele no Palmeiras, em 2016.