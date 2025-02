Arias celebra goleada do Fluminense: ‘Bom para o restante da temporada’

Tricolor vai à segunda fase da Copa do Brasil após placar elástico de 8 a 0 sobre o Águia de Marabá; foi a maior goleada do clube no torneio / Crédito: Jogada 10

O Fluminense conquistou uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil após arrasar o modesto Águia de Marabá por 8 a 0 nesta quarta-feira (26). Autor do sexto gol da partida, Jhon Arias se disse surpreso com o placar e destacou a importância do desempenho para a sequência da temporada. “A gente não esperava um 8 a 0, pois na Copa do Brasil tem times difíceis e sabíamos que o Águia era bom. Jogar aqui é difícil, o clima pesa, mas fizemos um bom jogo e resolvemos logo no início. Foi bom para o restante da temporada para nós”, iniciou o colombiano em entrevista pós-jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Não nos desconcentramos em momento nenhum e falamos que a melhor maneira de respeitar o rival é competir sempre. Teve hora do jogo em que o time diminuiu por causa da condição climática, mas retomamos o ritmo e fizemos mais gols”, concluiu o jogador.