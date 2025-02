Anthoni prega cautela sobre vantagem do Inter sobre o Caxias: ‘Pode ser enganosa’

Colorado assegura a vaga na decisão do Campeonato Gaúcho até com uma derrota por um gol de diferença para o Caxias, no jogo de volta / Crédito: Jogada 10

O Inter se encontra em situação favorável para se classificar à decisão do Campeonato Gaúcho. Isso porque venceu o Caxias por 2 a 0 no jogo de ida da semifinal do torneio, no estádio Centenário, no último sábado (22). Com isso, garante a vaga na final com até uma derrota por um gol de diferença. O Colorado também será o mandante no jogo de volta. Apesar deste cenário, o goleiro Anthoni adotou um discurso cauteloso e que apenas o merecimento vai permitir o Internacional assegurar a classificação para a final do Estadual.

"A única coisa que vai nos condicionar a chegar a uma final de novo é o trabalho. É verdade que a gente construiu uma vantagem importante, mas também ela pode ser enganosa. Se a gente não fizer a nossa parte, não entrar com seriedade, respeitando o adversário pela campanha que ele fez, a gente pode, sim, ser surpreendido. Isso é natural no futebol, no planeta todo", argumentou o arqueiro.

“A gente fica feliz, de alguma maneira, por aquilo que a gente construiu e agora a gente tem esta semana, tem mais quinta e sexta para ajustar o que precisa ajustar. Toda vez que entro em campo é um sonho realizado. Hoje o jogo mais importante é o próximo, contra o Caxias em casa. Temos esse jogo muito importante no sábado”, complementou o goleiro. Anthoni faz pedido que Inter foque na parte mental Além disso, o goleiro ressaltou que o aspecto mental da equipe será essencial para a definição da vaga para a decisão do Campeonato Gaúcho.

“A parte mental está clara: precisamos ter seriedade. A gente tem noção até do contexto histórico. Todo mundo que está aqui, vários jogadores já sofreram com as últimas duas eliminações do Gauchão. A gente, de alguma maneira, faz parte do grupo como um todo para aqueles que estão chegando terem ciência disso, da importância que tem este jogo de sábado para nós. Estamos todos muito fechados para isto, para entrar dentro das quatro linhas e poder dar a resposta necessária. Só assim que vamos confirmar a classificação à final”, complementou o arqueiro. Caso confirme a sua presença, o Internacional quebra uma escrita negativa de estar ausente da final em três anos consecutivos. Afinal, a equipe parou na semifinal em 2022, 2023 e 2024, quando foi eliminado para Grêmio, Caxias e Juventude, respectivamente. A última vez que o Inter alcançou a decisão foi em 2021, quando perdeu para o seu arquirrival. Com relação a vencer o torneio, já são quase nove anos de jejum. Em 2016, sob o comando de Argel Fucks, o Colorado venceu a competição. Aliás, outra motivação que a equipe tem na atual temporada é evitar o octacampeonato estadual do Grêmio, o que permitiria o rival de alcançar o seu feito histórico e único até o momento, que ocorreu entre as décadas de 60 e 70.