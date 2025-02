André Silva mira parceria com Calleri e sonha com Libertadores: ‘A cara do clube’

Contratado para ser reserva do argentino, centroavante torce para atuar ao lado do amigo e quer conquistar o continente em 2025 / Crédito: Jogada 10

Contratado para ser um reserva de Calleri, André Silva vem se destacando com a camisa do São Paulo e vem pedindo passagem no time titular. Afinal, o jogador já fez gol em Libertadores, guardou dois na última rodada do Paulistão e está cada vez mais nas graças da torcida. Contudo, se engana quem pensa que o atleta quer roubar o lugar do argentino.

André Silva sonha em uma parceria com Calleri. Isso aconteceu recentemente no clássico contra o Palmeiras, quando os dois começaram como titular. A concorrência com o argentino na verdade rendeu uma boa amizade, que pode aumentar ainda mais o entrosamento dentro de campo.

“Eu e o Calleri às vezes conversamos sobre isso. Eu percebo tanto nele quanto em mim que quando a oportunidade surge a gente fica muito feliz de poder jogar junto. Isso a gente vem conversando desde a temporada passada, esperamos ter mais umas oportunidades juntos. Temos uma relação muito bacana. Quando a oportunidade surgir, de termos mais tempo juntos, vai ser muito bom. Fomos muito bem, dei assistência para ele, ele deu assistência para mim”, disse André Silva, em entrevista ao ”ge”. “O nosso posicionamento depende muito da jogada. Às vezes ele fica mais parado, eu consigo fazer um pouco mais o papel de correr um pouco mais. Às vezes eu posso ficar mais parado, ele fazer o facão. Ele não é um centroavante de se acomodar muito na área, ele gosta de sair mais pelos lados também. Dentro de campo a gente vai se ajustando, mas também não posso dar muitos detalhes, se não os adversários descobrem (risos)”, completou o centroavante. André Silva sonha com a Libertadores A grande obsessão de André Silva, entretanto, é a mesma do torcedor são-paulino: a Libertadores. No ano passado, ele marcou contra o Cobresal e deu a assistência para Calleri balançar as redes contra o Botafogo. Agora, mais adaptado, espera conseguir levantar a taça continental e entrar para a história.