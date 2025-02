Alta rotatividade na zaga do Grêmio escancara necessidade de qualificação

Gustavo Quinteros já escalou cinco duplas de zaga diferentes no Imortal neste início de temporada, com indícios de uma nova configuração

O técnico Gustavo Quinteros utilizou a sua quinta dupla zaga diferente do Grêmio, no jogo de ida pelas semifinais do Gauchão. No embate contra o Juventude, no último sábado (22), o comandante usou Jemerson e confirmou a estreia de Wagner Leonardo, único reforço para a posição. A atuação do recém-chegado agradou ao treinador, mas o próprio confessou que há a necessidade de evolução no setor defensivo, principalmente, depois de tantas rotações neste início de temporada.

Neste cenário, o Imortal continua no mercado com o intuito de fechar sua participação na primeira janela do ano com a chegada de mais um zagueiro. O planejamento do clube é conseguir contratar um defensor confiável. Além disso, o clube vislumbra que este reforço estabeleça uma concorrência saudável pela titularidade na posição.