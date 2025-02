Vasco x Flamengo, no Nilton Santos: dirigentes trocam farpas em evento na Ferj

Cruz-Maltino escolhe o local para mandar ida da semifinal do Carioca, mas a ideia não agrada ao Rubro-Negro, que declara 'contradição' do rival

Em reunião na Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) nesta terça-feira (25), Vasco e Flamengo definiram o local do jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, com mando do Cruz-maltino. Assim, o duelo ocorrerá no Estádio Nilton Santos no próximo sábado.

Inicialmente, o Gigante da Colina queria mandar a partida em São Januário, mas o Bepe não libera jogo no estádio por conta do alto risco. Assim, o Rubro-Negro não gostou da escolha final, principalmente por se tratar de um campo com grama sintética.