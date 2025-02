Thiago Silva, do Fluminense, não embarca para Belém e se prepara para a semi do Carioca

Defensor está na reta final de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo e fica no Rio para atividades no CT Carlos Castilho

Um dos pilares do Fluminense, Thiago Silva está na reta final de recuperação de uma lesão no calcanhar esquerdo e ficou no Rio de Janeiro. Sendo assim, o zagueiro não estará com o elenco em Belém, para enfrentar o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília). A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o defensor esteve no CT Carlos Castilho, nesta terça-feira (25), e fez atividades no gramado. Até porque o intuito da comissão técnica é contar com o atleta nas semifinais do Campeonato Carioca. Além disso, Facundo Bernal também não embarcou para a capital paraense.