Thiago Maia passa por exames e será anunciado pelo Santos nesta semana

Thiago Maia está por detalhes para ser anunciado como novo reforço do Santos. O volante chega nesta terça-feira (25/02) na Baixada Santista para realizar exames médicos. Caso aprovado, vai assinar contrato e confirmar seu retorno ao Peixe. Ele estará sendo comprado de forma definitiva do Internacional.

A expectativa é que os detalhes da negociação sejam concluídos em breve, e o jogador possa assinar o vínculo definitivo com o Peixe até quarta-feira (26/02). Thiago Maia não estava sendo relacionado pelo técnico Roger Machado no Internacional justamente por conta dessa negociação com o Santos.

O Santos, aliás, vai assumir a dívida que o Inter tem com o Flamengo para contratar Thiago Maia. O Peixe vai pagar à vista as três parcelas que o Colorado deve ao Rubro-Negro, que totalizam 700 mil euros. Além disso, o clube santista vai quitar o valor restante no mesmo fluxo de pagamento. O Fla, aliás, receberá 3,5 milhões de euros (R$ 20,8 milhões) referente à dívida do Inter.

Para não correrem nenhum risco de ficar sem o dinheiro, no entanto, os cariocas exigiram essas garantias aos paulistas para liberar o volante. A janela de transferências do futebol brasileiro encerra na sexta-feira, dia 28 de fevereiro. Ou seja, o Santos tem até o final da semana para concretizar o retorno do atleta.

Com tudo acertado, o Santos ainda vai correr para inscrever o jogador no Campeonato Paulista. O Peixe encara o RB Bragantino nas quartas de final do Estadual e quer ter o volante no embate.