São Paulo estuda ter Luiz Gustavo contra o Novorizontino

O técnico Luis Zubeldía terá uma verdadeira dor de cabeça para resolver antes do duelo do São Paulo contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Paulistão. Afinal, o volante Pablo Maia lesionou o tornozelo direito e ficará um bom período fora. Assim, a comissão técnica analisa ter o veterano Luiz Gustavo no confronto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O volante teve uma fratura em um dos dedos do pé esquerdo no primeiro jogo do ano, nos amistosos da FC Series, e está fora desde então. Ele iniciou a transição para o gramado na segunda-feira (24/02), mas só deve voltar a trabalhar normalmente com os companheiros nos próximos dias. Assim, caso Zubeldía optar por ter Luiz Gustavo contra o Novorizontino, o veterano deve atuar no sacrifício.

A escolha por Luiz Gustavo no sacrifício se dá por ser o único jogador de mais marcação no elenco. As outras opções são Bobadilla e Marcos Antônio, que não têm o costume de atuar como primeiro volante e têm características de sair mais para o jogo. Contudo, o veterano não estará 100% para a partida caso seja relacionado. Outra opção é Felipe Negrucci. O jogador da equipe sub-20 e campeão da Copinha deste ano receberá oportunidades de ser relacionado para os próximos embates. Luan e Liziero, que treinam separados do elenco, não são opções para Zubeldía. Se Luiz Gustavo não tiver condições de jogo, entretanto, Bobadilla é quem sai na frente por uma vaga. São Paulo terá período para recuperar lesionados O que pode ajudar o São Paulo é a data do confronto. Afinal, o embate vai acontecer na segunda-feira (03/03), o que vai dar tempo para o Tricolor recuperar seus atletas lesionados. Além de Luiz Gustavo, o zagueiro Ruan Tressoldi e o atacante Ferreira também estão em transição física.