Rodrigo Muniz marca e garante vitória do Fulham sobre Wolves pela Premier League

O Wolverhampton se complicou ainda mais na fuga contra o rebaixamento. Nesta terça-feira (25), o Fulham venceu os Wolves por 2 a 1, pela 27ª rodada da Premier League, no Molineux. Sessegnon e Rodrigo Muniz marcaram para os visitantes, enquanto João Gomes fez o único gol da equipe do técnico Vitor Pereira, que teve mais posse de bola do que criatividade. A equipe do Oeste de Londres, aliás, aproveitou a desatenção do adversário no início das etapas para garantir a vitória.

Com o resultado, o Wolverhampton permanece na 17ª posição, com 22 pontos, cinco a mais que o Ipswich Town, primeiro na zona de rebaixamento. Do outro lado, o Fulham avança na tabela e vai à oitava colocação, com 42 pontos. Na próxima rodada da Premier League, os times voltam a campo no sábado (8/3). Os Wolves recebem o Everton, às 17h (de Brasília), no Molineux. Do outro lado, os Brancos encaram o Brighton, às 12h (de Brasília), no Falmer Stadium.