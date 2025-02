Relembre os duelos entre Águia de Marabá e Fluminense pela Copa do Brasil

Tricolor levou a melhor diante do adversário paraense na edição de 2009 da competição, com um revés por 2 a 1 e um triunfo por 3 a 0

Depois de garantir uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca, o Fluminense volta a campo nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), para medir forças com o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Em caso de empate no tempo normal, a definição da vaga na segunda fase será definida nos pênaltis.

O Tricolor de Laranjeiras leva a melhor no histórico do confronto, visto que as duas equipes se encontraram pela mesma competição em 2009. Na ocasião, o Tricolor avançou na primeira fase ao bater o Nacional de Patos, da Paraíba, com duas vitórias (1 a 0 e 3 a 0), enquanto a equipe paraense derrotou o América-MG (2 a 1 e 1 a 0).