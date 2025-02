Pedro é liberado para iniciar condicionamento físico e já tem previsão para voltar

O atacante Pedro está próximo de voltar aos gramados pelo Flamengo. Nesta segunda-feira (24), o jogador passou por uma reavaliação do médico que realizou a cirurgia em seu joelho esquerdo em setembro do ano passado. Com um resultado mais que satisfatório, o atleta está liberado para iniciar trabalhos de recondicionamento físico junto com os preparadores do clube.

Se tudo acontecer bem e Pedro não sentir dores, a expectativa é que o jogador comece a trabalhar com o resto do time no final do mês de março. Neste cenário, seu retorno aos gramados é esperado para abril, um mês antes do esperado. A previsão inicial é que o atacante só estaria à disposição do Flamengo em maio, às vésperas do Super Mundial de Clubes.