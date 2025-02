Pai de Neymar mostra evolução da reforma na Vila Belmiro

Obras fazem parte do processo modernização do estádio, liderada pelo pai do craque, para melhorar a infraestrutura do Santos

O pai de Neymar divulgou nesta terça-feira (25), um vídeo em que mostra as evoluções das obras na Vila Belmiro. O pai do craque, junto com a empresa NR Sports, do jogador, se empenha na melhoria das instalações do estádio para valorizar a infraestrutura do Santos.

Nas imagens divulgadas, é possível notar que colocaram referências visuais nas cadeiras cobertas atrás do gol, com imagens de Neymar, da sua empresa, Pelé, uma réplica da Taça Libertadores e outros elementos do clube. Além disso, há melhoria na pintura do espaço.