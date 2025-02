Neymar fala de ‘último tiro’ na Copa de 2026: ‘Falta a gente se unir e ganhar’

Em participação no evento da Kings League, atacante descartou virar empresário e comentou sobre o convite feito para o melhor do mundo de Fut7 / Crédito: Jogada 10

Um dos presidentes da equipe da Fúria na Kings League, Neymar compareceu ao evento de draft da competição, que aconteceu nesta segunda-feira (24/02). Antes da cerimônia começar, o craque do Santos concedeu uma rápida entrevista e falou sobre as expectativas do seu futuro. Inclusive a próxima Copa do Mundo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Afinal, o astro foi questionado se falta apoio do torcedor brasileiro pela conquista do Mundial, assim como aconteceu com seu ex-companheiro de time, Lionel Messi, com a seleção da Argentina. Contudo, Neymar foi ainda mais específico. “Eu não posso dizer. Acho que isso é muito hipocrisia, acho que é falta de humildade eu falar sobre isso. O que falta é a gente ganhar, se fechar como um grupo e ganhar. Nós temos mais uma chance pela frente no ano que vem. É meu último tiro, então vamos ver se vai dar certo”, disse Neymar. Além disso, outro ponto sobre seu futuro questionado foi o que o atacante iria fazer ao pendurar as chuteiras. Neymar descarta ser presidente de um clube, mas ressalta que seu lado empresário existe há algum tempo.