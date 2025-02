Flamengo vai manter preço de ingressos mesmo com queda de média de público

A torcida em geral e as organizadas do Flamengo já reclamaram do alto preço dos ingressos no Campeonato Carioca. Além da competição não ser tão atrativa, a nova diretoria vê redução expressiva da média do público na Taça Guanabara em 2025 em relação a do ano passado, quando ainda tinha a gestão de Rodolfo Landim. No entanto, o clube deve manter os valores dos bilhetes no alto.

“Os preços aqui são 35% a 40% mais baratos do que em São Paulo, e todo mundo reclama. Está tudo caro no Brasil. Para ter o time que a gente tem, dificilmente seria mais barato do que isso. Os custos do Maracanã, do Rio de Janeiro, do time do Flamengo e do futebol hoje em dia estão inflacionados. Não dá para praticar menos do que isso. Menos do que isso a gente perde dinheiro”, destacou Bap.

O ingresso mais barato é R$ 60 na Sul em partidas normais e R$ 80 em clássicos. O mais caro custa R$ 450 pelo setor Maracanã Mais. A Norte, onde ficam as principais organizadas, custa R$ 80, a Leste Superior R$ 100 e a Inferior R$ 120. A Oeste Inferior sai por R$ 140. Por fim, os espaços Fla+ na Leste e na Oeste custam R$ 200.

No jogo em que o Flamengo conquistou o título da Taça Guanabara, as organizadas, aliás, promoveram um boicote e não compareceram ao duelo. Menos de 30 mil pessoas estiveram presentes no Maracanã, no sábado.