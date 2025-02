Flamengo pode ter quatro ‘reforços’ contra o Vasco

O Flamengo pode ter retornos importantes a partir desta semana para o clássico contra o Vasco. Dos jogadores em recuperação, Ayrton Lucas, Juninho e De La Cruz têm mais chance de serem aproveitados no jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca, no sábado. Além deles, o lateral-esquerdo Alex Sandro também tem chances.

No treino desta terça-feira (25) no Ninho do Urubu, o técnico Filipe Luís teve Ayrton Lucas presentes nas atividades com o grupo. O lateral não jogou contra o Maricá por precaução e tem chance de retornar em partida decisiva pelo Carioca. Já Juninho e Alex Sandro treinaram em campo separados e também fizeram fisioterapia.