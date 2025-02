Exclusivo J10: André Santos comenta situação da lateral do Corinthians e projeta título

Um dos grandes nomes da história do Timão, ex-jogador vê equipe muito bem servida na ala esquerda e quer taça para aumentar moral dos atletas / Crédito: Jogada 10

Uma das grandes dores de cabeça do Corinthians na atual temporada se encontra na lateral-esquerda. Afinal, o Timão ainda não conseguiu consolidar nenhum dos nomes do elenco no time titular. Contudo, em entrevista para o Jogada10, o ex-jogador André Santos, que fez história no Parque São Jorge, vê a posição bem servida e elogiou a contratação de Angileri para o setor.

"O Hugo vem jogando bem, o Bidu também, tem crescido bastante ali na posição. São dois excelentes jogadores. Mas ainda acho que precisa de um pouquinho mais de amadurecimento. O Angileri será uma grande aquisição no elenco. Mas eu não tenho dúvida que todos eles tem bastante qualidade para jogar no Corinthians. A equipe vem crescendo bastante. Diferente do ano passado quando sofreu muito na metade do ano, mas terminou bem", disse André Santos.