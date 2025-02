Ex-jogador de Palmeiras, Cruzeiro e Seleção Brasileira sofre AVC no interior do Maranhão

Familiares de Jackson informaram que ele apresenta boa evolução, está fora de perigo e não requer mais sedação no momento

O ex-jogador Jackson, que teve passagens por Sport, Palmeiras e Seleção Brasileira, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) na noite de domingo. Socorrido e levado para uma UPA em Codó, no Maranhão, cidade onde reside. Contudo, devido à necessidade de cuidados intensivos, transferiram para Coroatá.

Os familiares de Jackson informaram que ele apresenta boa evolução, está fora de perigo e não requer mais sedação no momento. No entanto, ainda não há previsão de alta. Os parentes mais próximos do ex-atleta estão confiantes em sua recuperação e tranquilizam os amigos que o visitam.