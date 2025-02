Cristian Olivera tem início decisivo no Grêmio e empolga torcida

O desempenho, aliás, surpreendeu porque quando chegou ao Brasil, o atleta não entreva em campo há mais de dois meses. A última vez que ele atuou foi no fim de novembro, na derrota do Los Angeles FC para o Seattle Sounders, pela Major League Soccer. Mesmo assim, seguiu realizando os treinos e com boa forma física. Por este motivo, assim que teve condições já estreou pelo Tricolor gaúcho.

Titularidade meteórica no Grêmio

Olivera estreou como titular no compromisso inicial da equipe pela Copa do Brasil e já teve papel decisivo. Isso porque ele foi o autor do gol nos acréscimos que evitou a desclassificação do Grêmio no duelo com o São Raimundo, em Roraima. No embate seguinte, no jogo de ida das semifinais do Estadual, o uruguaio marcou o segundo gol do Imortal sobre o Juventude, na Arena.

Assim, o comandante Gustavo Quinteros exaltou o protagonismo inicial que Cristian mostrou pelo Tricolor gaúcho.

“Olivera está muito bem física e futebolisticamente. É um garoto que vai nos ajudar muito e veio com muita vontade de triunfar no Grêmio e no futebol brasileiro. Tem o objetivo de jogar na seleção. Nos treinamentos está muito bem. Chegou ao gol e é muito inteligente. É um garoto que vai nos ajudar muito, com muita vontade de triunfar”, detalhou o treinador.