Conmebol promove almoço para jornalistas brasileiros

Às vésperas de Botafogo x Racing, pelo jogo de volta da Recopa, a Conmebol promoveu, nesta terça-feira (25), um almoço para jornalistas brasileiros. O evento, que contou com a participação do Jogada10, ocorreu em uma churrascaria na Zona Oeste do Rio de Janeiro, cidade que abriga o confronto entre cariocas e portenhos, na próxima quinta-feira (27), às 21h30, no Estádio Nilton Santos. Na semana passada, em Buenos Aires, antes do confronto de ida, a instituição realizou a mesma confraternização com profissionais argentinos.

Segundo a Conmebol, o propósito do encontro foi o de estreitar as relações com os principais veículos de comunicação que cobrem os torneios da entidade máxima do futebol sul-americano. Durante o almoço, os representantes explicaram, por exemplo, os mecanismos da logística dos jogos, esclareceram detalhes sobre o próximo congresso e tiraram algumas dúvidas dos jornalistas presentes.