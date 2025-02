Carnaval no Botafogo: tradicional baile infantil do clube será no próximo domingo

O tradicional baile infantil de Carnaval do Botafogo – o Bailinho do General, já tem data marcada. O evento será no próximo domingo (2), em General Severiano, às 15h. Os ingressos custam a partir de R$30 e crianças de até 6 anos tem entrada gratuita.

O evento, portanto, terá um time de animadores, música ao vivo, brincadeiras para as crianças, sorteio de brindes, presença da mascote General e brinquedos infláveis. Além disso, terá muita opção de comida e bebida para toda a família.