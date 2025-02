Bahia volta a jogar bem, bate The Strongest e avança a Libertadores

Tricolor dominou durante toda a partida, saiu na frente no primeiro tempo, e, com um a mais, fechou o placar em 3 a 0 na etapa final

Na próxima fase, o Tricolor encara o vencedor do duelo entre Boston River e Ñublense, para definir uma vaga na fase de grupos. As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira (26). Na ida, os uruguaios venceram por 1 a 0.

O Bahia está na próxima fase preliminar da Copa Libertadores . Na noite desta terça-feira (25), o Esquadrão voltou a dominar o The Strongest e bateu os bolivianos por 3 a 0. Lucho Rodríguez abriu o marcador de pênalti na primeira etapa e Ademir, duas vezes, fechou o placar depois do intervalo.

Assim como no jogo da ida, o Bahia começou melhor. Os donos da casa ficavam com a bola, mas não conseguiram criar grandes oportunidades. A primeira oportunidade clara aconteceu em chute de Lucho Rodríguez, de fora da área, que parou em boa defesa de Banegas. Na sequência, a bola ficou viva após cabeçada de Jean Lucas para o meio da área e Ademir, sozinho na pequena área, mandou por cima do gol.

Se o Tricolor não conseguia passar pelo bloqueio boliviano, a bola parada teve que entrar em campo, na penalidade máxima. Jean Lucas ficou com a bola após sobra de cruzamento e sofreu uma solada de Chiatti na área. Pênalti, que Lucho Rodríguez bateu forte no meio para abrir o placar. Se a situação já era boa para o Bahia, ficou ainda melhor. Antes do intervalo, Jusino deu um carrinho por trás em Lucho e recebeu o cartão vermelho.

Ademir se redime e carimba classificação tricolor

Com um jogador a mais, o Tricolor voltou com tudo no segundo tempo. Desta vez, Ademir não desperdiçou as oportunidades. Primeiro recebeu de Erick Pulga, após recuperação rápida de bola, e bateu cruzado para marcar o segundo. Pulga teve a chance de deixar o seu, mas sua cabeçada parou em boa defesa de Banegas. Depois, o goleiro boliviano salvou em outro golpe de cabeça, só que desta vez de Everton Ribeiro.

Só que o entrosamento da dupla Pulga e Ademir estava em dia. Aos 17′, Erick lançou o atacante, que invadiu a área e bateu colocado para marcar o terceiro, o seu segundo na partida. Ademir ainda teve a chance de marcar o seu terceiro gol, mas finalizou por cima.