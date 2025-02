Associação de Cronistas Esportivos lamenta ‘ação brutal’ contra influenciador do Botafogo baleado por engano

“A Acerj vem a público manifestar seu total repúdio contra a ação do PM da reserva, que, baseado em relato inconsistente, disparou contra uma moto de aplicativo na qual encontrava-se como passageiro o nosso associado Igor Melo, estudante de Comunicação, trabalhador, casado e pai de família. Uma ação brutal, inconsequente, e que mais uma vez desvela o grave racismo estrutural que acomete a nossa sociedade”, dizia um trecho do comunicado.

“(…) Já solicitei à equipe do Ministério que oficie o governo do estado do RJ e as autoridades de justiça sobre a situação de Igor. Queremos nossos jovens negros vivos, em liberdade, não como alvos de injustiças e violências raciais”, disse.

Igor está em custódia no hospital, com saúde frágil e sendo privado de ter acesso a sua família. Já…

O influenciador solicitou o transporte na Rua Belizário Pena, na Penha, com destino ao bairro Turiaçu, onde fica sua residência. A esposa da vítima, Marina Moura, divulgou os prints da corrida e das conversas que teve com o marido pouco antes do ocorrido.

A esposa do PM responsável pelos disparos esteve no hospital momentos após a chegada de Igor e reafirmou sua participação no roubo. A partir do depoimento, o botafoguense passou a ficar internado sob custódia. Já ao retornar ao local na tarde da segunda-feira, 24, a mulher descartou o envolvimento do garçom no crime da noite anterior.

No carro que o perseguia estavam a mulher que o acusou de roubo, e seu marido, o policial militar responsável pelos disparos. A vítima do assalto alegou inicialmente que Igor participou do furto envolvendo seu aparelho celular horas antes do ocorrido.

Ao se aproximar do Viaduto João XXIII, a vítima percebeu que um carro perseguia a moto e, de repente, efetuou os disparos. Igor acabou atingido nas costas e não recebeu socorro por parte dos atiradores, mas conseguiu enviar mensagem aos colegas de trabalho que deixaram a casa de samba junto com ele. A vítima foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, onde passou por uma cirurgia de remoção do rim. Seu quadro ainda demanda cuidados, mas a esposa afirma que já teve contato com ele após a operação.

A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre a questão da custódia, visto que Igor acabou inocentado pela denunciante. Ele permanece sob vigilância de agentes no Hospital Estadual Getúlio Vargas e não pode ter contato com familiares.

Versão da Polícia Militar

O caso está registrado na 22ª DP (na Penha) e acompanhado de perto pela Comissão Popular de Direitos Humanos, que esteve na delegacia solicitando esclarecimentos sobre o caso. Em nota, a PM informou que recebeu uma ocorrência de invasão a domicílio na Avenida Lobo Júnior, também no bairro da Penha.

No local, os agentes constataram que dois suspeitos, que trafegavam em uma motocicleta, foram alvo de disparos de arma de fogo. Igor Melo acabou atingido por um revólver calibre 38, enquanto o condutor está detido.

Esposa de Igor se manifesta

À TV Globo, Marina Moura, contou que , ao acordar, o torcedor do Botafogo perguntou sobre o filho pequeno do casal. Desde o ocorrido, a mulher tem trabalhado a fim de comprovar a inocência do marido e juntou as imagens das câmeras de segurança do trabalho aos prints da corrida com origem e destino.

“Ele é trabalhador, sonhador. Quer se tornar jornalista esportivo, sobretudo porque ama o Botafogo. Agora ele trabalha em três empregos pra ajudar em casa: inspetor no Celso Lisboa e para complementar a renda, bem como boa parte dos brasileiros, trabalha aos finais de semana como garçom. Mas ele ainda trabalha como ambulante no carnaval. Isso para dar o máximo de conforto para gente, mas sonha com o jornalismo”, contou.

“Porém, ele nunca se envolveu em coisa errada. Quando ele acordou, ele perguntou do nosso filho e disse que não tinha culpa de nada. Mas eu não sabia do que estava acontecendo, então eu disse a ele que ele não tem culpa de nada. Eu conheço o meu esposo. Está acontecendo uma injustiça e um racismo. Mas a bala atinge sempre um corpo preto. Hoje a gente poderia estar chorando a morte dele”, salientou.

Botafogo emite nota

Igor Melo posta no canal “Informe Botafogo”, onde investe na cobertura diária do Glorioso. Também participa do “Vitrine Esportiva”. O Alvinegro de General Severiano também se manifestou através de uma nota de repúdio divulgada nas redes sociais nesta terça-feira, 25.

“O Botafogo deseja força e uma pronta recuperação ao torcedor, estudante e trabalhador Igor Melo, que encontra-se hospitalizado após ser baleado enquanto deixava o trabalho e retornava para casa. O Clube cobra justiça e elucidação dos fatos! Igor participou de inúmeros atendimentos à imprensa realizados pelo Clube e atuou sempre com profissionalismo e respeito com atletas, funcionários e colegas de profissão. Estamos juntos em pensamento positivos”.

Torcedores do clube se uniram a rubro-negros, tricolores, vascaínos e companheiros de profissão da vítima, a exemplo do influencer Braune, para seguir a página e ajudar a família enquanto buscam por justiça.

