Ameaça contra jogadores do Cruzeiro vira notícia no mundo: ‘polêmica no Brasil’

A eliminação ‘precoce’ do Cruzeiro no Campeonato Mineiro estimulou uma campanha de ódio com ataques criminosos contra Marlon, Matheus Pereira e William. Após a queda nos pênaltis para o América-MG, surgiram três bonecos, todos sem cabeça, com as camisas dos jogadores pendurados em um viaduto de Belo Horizonte. A ação reverberou para fora do continente e se tornou assunto na Europa.

O jornal ‘La Razon’, por exemplo, levou a notícia à página principal da coluna de esportes nesta terça-feira, 25. Denominada como “polêmica no Brasil”, a reportagem cita a violência da ação, referindo-se às imagens como “macabras”, e trata o episódio como lamentável.