Ainda sem técnico, titulares do Botafogo não balançam a rede há quase um mês

Titulares não marcam desde o dia 29 de janeiro, no triunfo sobre o Fluminense, já que Kayke (2) e Patrick de Paula fizeram os gols mais recentes

Ainda sem um treinador efetivo, o Botafogo não consegue engrenar na temporada e deu adeus ao Campeonato Carioca de forma precoce, sem disputar a Taça Rio. Assim, o sistema ofensivo tem enfrentado dificuldades, e os titulares não balançam a rede desde o dia 29 de janeiro, no clássico com o Fluminense. Igor Jesus e Savarino marcaram no triunfo por 2 a 1.

Desde então, mais nenhum jogador da equipe titular fez gol. Ao todo, já são sete partidas, sendo duas delas com uma escalação majoritariamente reserva e apenas três tentos.