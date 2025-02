Advogados de Vitor Roque acionam La Liga para viabilizar acordo com o Palmeiras

SEVILLE, SPAIN - SEPTEMBER 23: Vitor Roque of Real Betis Balompié warms up before the LaLiga match between Real Betis Balompie and RCD Mallorca at Estadio Benito Villamarin on September 23, 2024 in Seville, Spain. (Photo by Fran Santiago/Getty Images) / Crédito: Fran Santiago

Com a liberação da Fifa para as negociação acontecer, os advogados do atacante Vitor Roque acionaram a La Liga, para realizar a transferência do jogador para o Palmeiras. O movimento tem o aval do Alviverde. O clube, aliás, se apega no ”Registro Técnico” da Fifa para efeitos burocráticos, e o caso de Pedro Lima, do Verdão, como jurisprudência.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O “Registro Técnico”, citado no Regulamento de Status e Transferências de Jogadores da Fifa, diz que o atleta pode retornar ao clube de origem sem razões esportivas, somente técnicas para motivos processuais. No documento, o Verdão também cita o caso Pedro Lima. Em junho do ano passado, o Palmeiras solicitou o mesmo recurso para emprestar o jogador para o Nogometni klub Osijek, da Croácia.

“Recentemente, o Palmeiras utilizou este recurso autorizado pela Fifa para viabilizar a transferência temporária de Pedro Lima Barros ao Nogometni klub Osijek, da Croácia. O jogador, que estava cedido ao Norwich City, teve seu registro revertido ao Palmeiras depois do fechamento da janela de registro e, em seguida, foi cedido em empréstimo ao Nogometni klub Osije “, diz o documento. Agora, o Palmeiras e o atacante esperam uma resposta da La Liga para viabilizar a transferência. Contudo, caso o recurso seja negado, há outros preparados pela defesa do atleta, que não pretende desistir até a janela fechar. O Verdão tem até esta sexta-feira (28/02), para fechar a contratação. Palmeiras observa e aguarda o Barcelona Uma das alternativas discutidas ao longo do processo, era de um empréstimo pelo Betis. Contudo, o clube espanhol não pode reemprestar o atacante para uma nova equipe. Assim, o Palmeiras observa e aguarda o Barcelona a conseguir um desfecho na La Liga. O Verdão, aliás, não descarta uma negociação em definitivo e prepara uma oferta de 25 milhões de euros (R$ 150 milhões).