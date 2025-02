Vegetti alcança a marca de 40 gols com a camisa do Vasco

O Vasco venceu o Botafogo por 1 a 0, em São Januário, e garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Carioca. Assim, Vegetti, autor do gol do triunfo, alcançou a marca de 40 tentos, em 84 partidas, e foi o oitavo gol do argentino em 15 clássicos pelo clube. No total, já são quatro contra o Botafogo, três contra o Fluminense e um diante do Flamengo.

Além disso, o centroavante se tornou o sexto maior artilheiro do Cruz-Maltino neste século, segundo dados do Blog do Garone. Atrás apenas de Romário, Nenê, Élton, Leandro Amaral e Germán Cano. Ele deixou Alecsandro para trás e empatou com Yago Pikachu, que atualmente defende as cores do Fortaleza.