Vasco corre contra o tempo para inscrever reforços para semifinal do Carioca

Clube tenta fazer com que Benjamin Garré e Nuno Moreira estejam à disposição do técnico Fábio Carille para os duelos com o Flamengo

Com o triunfo sobre o Botafogo, o Vasco garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca e terá dois clássicos com o Flamengo pela frente. No entanto, o clube corre contra o tempo para inscrever os reforços Benjamin Garré e Nuno Moreira, para que ambos estejam à disposição do técnico Fábio Carille. A informação é do canal “Atenção, Vascaínos”.

De acordo com o regulamento, a inscrição pode ocorrer até dois dias úteis antes do primeiro jogo da fase, ou seja, quinta-feira (27). Algo que é bastante viável segundo a visão do Departamento de futebol cruz-maltino.