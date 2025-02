Textor promete ‘técnico qualificado’ para o Botafogo. Big boss estará no Rio

Norte-americano, no entanto, demora mais de 50 dias para encontrar um nome após enfileirar negativas

“Não vai ser diferente do ano passado. Vamos estar preparados para a temporada, com um técnico muito qualificado. Começamos a temporada como campeões”, sentenciu o big boss ao canal “Fala Fogão”.

O Botafogo está sem treinador há mais de 50 dias . Desde a saída de Artur Jorge para o Qatar, no fim de 2024, o clube não conseguiu contratar nenhum profissional para o cargo. Porém, John Textor, sócio majoritário da SAF do clube, garante que o Mais Tradicional terá um nome altamente gabaritado.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com Textor nas negociações, o Botafogo acumula uma série de negativas no mercado. André Jardine, Paulo Fonseca, Tata Martino, Rafael Benítez e Vasco Matos foram alguns dos nomes que disseram “não” ao atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores. O italiano Roberto Mancini, ex-Manchester City e seleção da Itália, é a bola da vez na SAF alvinegra. A pedida salarial do europeu, contudo, travou um avanço nas conversas.