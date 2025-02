Serna muda cenário do jogo e volta ser decisivo pelo Fluminense

Atleta entra na volta do intervalo e em apenas doze minutos balança a rede e dá uma assistência no triunfo por 3 a 2 sobre o Bangu, no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Fluminense necessitava vencer o Bangu para avançar às semifinais do Campeonato Carioca, porém foi para o intervalo em igualdade no placar, por 1 a 1. No entanto, um jogador fez a diferença ao entrar na segunda etapa e novamente se destacou em um momento decisivo. Trata-se de Kevin Serna, que em doze minutos deu uma assistência e balançou a rede, no triunfo por 3 a 2, no Maracanã. Dessa forma, o colombiano iniciou a partida no banco de reservas, porém entrou na volta do intervalo, no lugar da jovem promessa Riquelme Felipe. Em poucos minutos, o atleta mostrou ter estrela, assim como aconteceu nas duas últimas rodadas do Brasileirão de 2024: contra Cuiabá e Palmeiras.

Nesses dois jogos, Serna fez os gols que culminaram na permanência do Fluminense na elite do futebol brasileiro. Com muita raça e determinação, ele já marcou seu nome na história recente do clube. Afinal, foi essencial na luta contra o rebaixamento, que traria prejuízos esportivos e financeiros.

Agora, o time poderia ficar de fora dos quatro primeiros e ter que disputar a Taça Rio. Entretanto, seus lances não só colocaram o Tricolor nas semifinais, como evitaram um possível clássico com o Flamengo antes de uma decisão, como aconteceu na temporada passada. Olho na agenda Nas semifinais, os comandados do técnico Mano Menezes terão pela frente dois jogos diante do Volta Redonda, que ficou com a segunda colocação da Taça Guanabara. Do outro lado da chave, o Rubro-Negro mede força com o Vasco, também em duas partidas.