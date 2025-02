Roma goleia Monza e amplia invencibilidade no Italiano

Na partida de encerramento da 26ª rodada do Campeonato Italiano, a Roma goleou o lanterna Monza por 4 a 0, nesta segunda-feira (24), em duelo no Estádio Olímpico. A equipe aproveitou a vantagem de jogar em casa e confirmou o grande momento no Calcio. Saelemaekers e Shomurodov balançaram a rede no primeiro tempo, enquanto Angeliño e Cristante completaram a vitória na segunda etapa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Dessa maneira, a Roma manteve a boa fase e chegou a 10 rodadas de invencibilidade no Campeonato Italiano, com cinco vitórias nas últimas seis partidas. Com o resultado, a equipe encerra esta 26ª rodada na 9ª posição, com 40 pontos, somente dois a menos que a Fiorentina, que abre a zona de classificação para as próximas competições europeias em 6º lugar.