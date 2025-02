Rolê aleatório? Tem na Shopee! Ronaldinho Gaúcho estrela campanha do app em quatro países

Bruxo faz parte do investimento da plataforma para o histórico Dia do Consumidor, com R$ 10 milhões em descontos aos usuários / Crédito: Jogada 10

Ronaldinho Gaúcho se tornou embaixador da Shopee para campanha do Dia do Consumidor, neste 15 de março. Os comerciais com o ‘Bruxo’ serão veiculados na televisão aberta e fechada de outros três países além do Brasil, mas também com ativações nas redes sociais. A data prevê uma série de promoções com cupons de desconto e vouchers adicionais de frete grátis. O ex-jogador teve que deixar seu lado ator aflorar para participar da campanha. Isso porque o comercial vai trazer o Bruxo sendo transportado para dentro de um jogo virtual logo após encontrar o melhor preço para um videogame na plataforma. Em seguida, o craque aparece tocando um instrumento de percussão – em alusão à participação inesperada na Copa do Mundo de 2018.

A campanha com Ronaldinho Gaúcho também será veiculada em outros três países: Indonésia, Vietnã e Tailândia.