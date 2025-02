Roberto Assaf: Fla conquista a Taça GB. É pôster na parede da diretoria omissa!

A atual diretoria do clube praticou a façanha de diminuir os títulos do Flamengo, sem ter a elegância de reconsiderar o comportamento

O Flamengo enfiou uma goleada de 5 a 0 no Maricá, sem qualquer problema, conquistando a Taça Guanabara. Três comentários. O primeiro: Filipe Luís escalou praticamente o que tinha de melhor, o que fez corretamente, e o time foi absolutamente intenso do começo ao fim, o que é bastante satisfatório. O segundo: vamos lembrar que as semifinais podem não ser tão simples assim. A história conta que sempre existiu dificuldade nos clássicos. Camisa e rivalidade entram em campo. Mas o Rubro-Negro já perdeu muito por causa da marra. Terceiro: o Maricá não bateu em momento algum. O Flamengo precisa ganhar o Estadual para ampliar a hegemonia no Rio de Janeiro.

A Taça Guanabara não é simbólica, como afirmou o narrador Gustavo Villani, e sim, tem o mesmo peso de outrora, Ao contrário do que escreveu Thiago Lima, o setorista do globoesporte.com, ex-vizinho meu no Jardim Botânico, e que deu comigo os primeiros passos na profissão. Disputada em 11 partidas, três contra gigantes do futebol – Botafogo, Fluminense e Vasco – é realizada em competição na qual todos os jogos valem três pontos, em clássicos no Maracanã, com públicos superiores a 30 mil pessoas.