Presidente do Santos explica tentativas de jogar fora da Vila Belmiro no Paulistão

O Santos não conseguiu levar o jogo das quartas de final do Paulistão para a São Paulo. O desejo do clube, afinal, era mandar o jogo contra o Bragantino no Morumbis, do São Paulo, ou no Allianz Parque, do Palmeiras. No entanto, a Federação Paulista de Futebol descartou a possibilidade. Após reuniões dos clubes nesta segunda-feira (24), o presidente do Peixe, Marcelo Teixeira, explicou que há jogos em meio ao feriado de Carnaval.

“Quero declarar aqui e agradecer ao São Paulo e o Palmeiras por oferecerem seus estádios para as quartas de final, para o Santos poder reutilizar os seus estádios. Vocês sabem que mais uma vez nós esbarramos no problema da Polícia Militar. Temos jogo sábado, domingo e segunda-feira envolvendo os três clubes aqui da Capital. O Santos, não sendo da Capital, tem dificuldade na prioridade. Ficou definido domingo à noite para a Vila Belmiro”, explicou Teixeira.