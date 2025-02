Presidente da FPF rebate críticas de Abel Ferreira ao Paulistão

O Palmeiras conseguiu, no sufoco, garantir sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Porém, mesmo com a vaga garantida, Abel Ferreira não deixou de criticar o formato do estadual, ao citar a eliminação da Ponte Preta, que ficou de fora das quartas de final do torneio, mesmo tendo a quarta melhor campanha geral.

“É muito injusto para a Ponte Preta. Deixo aqui uma reflexão para a Federação Paulista de Futebol, que deve pensar seriamente no método de classificação. Não é justo uma equipe com 22 pontos, quarta melhor campanha geral, ficar de fora. Há coisas aqui que estão muito mal. Nós podíamos ficar de fora com 23, e seria injusto da mesma forma. Esta é uma competição que deve ser repensada. Quando acabar o Paulista, a FPF vai ter quase um ano inteiro para pensar”, criticou.