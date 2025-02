Por falta de pagamento, Valentín Gómez não vai mais para a Udinese

Uma questão financeira frustrou a venda do zagueiro Valentín Gómez do Vélez Sarsfield para a Udinese, da Itália. Desse modo, o jogador de 21 anos, até segunda ordem, vai defender o Fortín na sequência da temporada 2025.

O problema para viabilizar a transação foi a ausência de pagamento da cláusula contratual para Gómez finalizar os trâmites. No acerto entre as partes, o Vélez receberia 8,5 milhões de dólares (R$ 48,4 milhões, na atual cotação) pelo defensor com formação em Liniers.

A situação teve proporção aumentada pelo fato de que o responsável por arcar com essa aquisição é figura conhecida pelo público argentino. Isso porque o sócio principal do grupo empresarial envolvido é o norte-americano Foster Gillett, nome forte para aplicação de recursos no Estudiantes ao lado do atual presidente do clube, Juan Sebastián Verón.

Cenário repetido

Esta, aliás, não é a primeira vez que um negócio envolvendo Gillett encontra problemas de orem financeira para se concretizar. Isso porque, nas últimas semanas, se viu o meio-campista Rodrigo Villagra como reforço certo do Pincharrata pelo considerável montante de 11,5 milhões de dólares (R$ 65,5 milhões).

Da mesma forma que com Valentín Gómez, o dinheiro não foi transferido e a negociação está sem maiores novidades. Entretanto, a diferença fica por conta de que, diferente do zagueiro no Vélez Sarsfield, Villagra não é peça que Marcelo Gallardo conta para o restante do ano. Desse modo, ele segue a procura de um novo clube enquanto mantém a forma física sem, necessariamente, ritmo de jogo.