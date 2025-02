Organizada do Vasco se posiciona contra semifinal do Carioca no Maracanã

Torcida do Cruz-Maltino solicita que primeira partida diante do Flamengo seja em São Januário ou Nilton Santos, no próximo sábado

Principal torcida organizada do Vasco, a Força Jovem se manifestou, nesta segunda-feira (24), a respeito do mando de jogo da semifinal do Campeonato Carioca diante do Flamengo. A torcida pede que o clube mande a partida em São Januário ou Nilton Santos. Aliás, avalia que atuar no Maracanã favorece ao rival.

“O Maracanã de hoje, não é o Maracanã antigo, hoje é um estádio público gerido por eles, eles jogam todos os jogos neste estádio, enquanto o Vasco se jogar 5 jogos por ano são muitos, eles estão mais adaptados ao gramado horroroso do Maracanã, torcida supostamente “mista” sendo que no mando deles a dificuldade de comprar ingressos é imensa, vários fatores que provam que não existe mando de campo para o Vasco quando se joga no Maracanã e muito menos campo Neutro”, em nota da organizada.