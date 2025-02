Neymar volta a atuar uma partida completa após mais de um ano

Camisa 10 teve atuação de destaque com gol olímpico e assistência na vitória do Peixe sobre o Inter de Limeira

A última vez que o craque alcançou tal proeza foi pela Seleção Brasileira, no empate por 1 a 1 com a Venezuela, válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo, que ocorreu em 12 de outubro de 2023. Contudo, na partida seguinte, a derrota para Uruguai por 2 a 0, cinco dias depois, no Estádio Centenário, em Montevidéu, Neymar sofreu a grave lesão ligamentar no joelho esquerdo. O problema que fez o craque ficar sem ter condições de atuar por mais de um ano.

O seu retorno aos gramados ocorreu em 21 de outubro do ano passado, na vitória do Al-Hilal por 5 a 4 sobre o Al-Ain pela Liga dos Campeões da Ásia. Após este duelo, ele entrou em campo em outras sete ocasiões: mais uma pelo time da Arábia Saudita e outras seis em sua volta ao Santos.

Neymar passa por evolução gradativa no Santos

No Peixe, o camisa 10 vem ganhando a sequência que não obteve no Al-Hilal, de forma gradativa ele se consolida. A partida que mais período ficou em campo havia sido no triunfo por 3 a 1 sobre o Água Santa, no dia 16 de fevereiro, quando jogou por 85 minutos. Na ocasião, o astro marcou o seu primeiro gol na volta ao Peixe e também contribuiu com uma assistência.

Posteriormente, no resultado positivo por 3 a 0 sobre o Inter de Limeira, no último domingo (23), o desempenho foi ainda melhor. Isso porque Neymar participou de todos os três gols do time. Ele marcou o primeiro, um tento olímpico depois de cobrança de escanteio e deu assistência para os outros dois de Tiquinho Soares. Além disso, recebeu o prêmio de craque da partida.