Neymar não curte. Mas marca da bola do Paulistão é a mais popular no Brasil

As críticas às bolas utilizadas no Campeonato Paulista e no Campeonato Carioca não encontram eco nas buscas dos brasileiros por bolas de futebol na Internet. Levantamento do “Bolavip Brasil” descobriu que a bola de futebol da Penalty é a mais procurada pelos internautas brasileiros, superando a demanda pelas multinacionais que lideram o segmento de material esportivo pelo mundo: Nike, Adidas e Puma.

Foi calculado o volume de buscas pela palavra chave “bola + marca” nos últimos 12 meses, considerando as seguintes marcas: as estrangeiras Nike, Adidas, Puma, Umbro, Reebok, Uhlsport e Topper, e também das marcas brasileiras Penalty e Poker.

Bola da Penalty é a mais procurada no Brasil

A bola da empresa brasileira, criada em 1970, lidera as buscas no ambiente online com grande folga em relação aos concorrentes. Foi a mais buscada durante todo período analisado, antes mesmo da polêmica iniciada depois que Neymar criticou a bola do Campeonato Paulista.

A Penalty fornece as bolas do Paulistão e também do Carioca, onde jogadores também fizeram reclamações. Nas competições organizadas pela CBF, como Copa do Brasil, Brasileirão e Supercopa do Brasil, a bola utilizada é a da Nike. A Nike é a segunda mais buscada pelos brasileiros, com menos da metade da procura da Penalty.

Em terceiro lugar, aparece a bola da Adidas, que abastece a competição de clubes mais importante do mundo, a Champions League, e também a Copa do Mundo, a cada quatro anos. Em quarto, está a Puma, que fornece a bola para as competições da Conmebol – Libertadores, Sul-Americana e Recopa Sul-Americana. Neymar é patrocinado pela Puma.