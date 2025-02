Neymar destaca entretenimento da Kings League e descarta assumir um clube no futuro

Astro esteve presente no Draft do campeonato e acha difícil que cargo no FURIA seja uma prévia como dirigente no futuro

Neymar está oficialmente no mundo da Kings League. O astro do Santos assumiu como presidente, junto com o amigo Cris Guerra, do FURIA no torneio. Nesta segunda-feira (24), o jogador participou do Draft do campeonato, realizado em São Paulo.

Em entrevista com a imprensa, o craque exaltou o modelo em que o campeonato é disputado. O jogador destacou a mistura de entretenimento com seriedade, além das oportunidades que o torneio dá para quem não conseguiu espaço no futebol.