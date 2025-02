Mídia internacional cita aula magistral em ‘meia hora de sonho’ de Neymar: ‘Resposta do ano’

Daqui a uns anos ainda teremos referências ao tal do “gol olímpico de Neymar em seu retorno ao Santos”. E nem se trata da limitação técnica do Inter de Limeira, derrotado por 3 a 0 pelo Peixe no Paulistão, mas, sim, da primeira grande atuação do astro por 90 minutos de partida. Desempenho este que, aliás, foi destacado na mídia esportiva internacional como “meia hora de sonho” e uma “aula magistral nas bolas paradas”.

O ‘AS’, da Espanha, que ainda tratava do retorno com certo ceticismo, se rendeu aos 90 minutos do astro na noite do último domingo, 23. “Neymar está se divertindo, e o Santos está sorrindo. Ele está longe de poder oferecer sua melhor versão, aquela que o levou aos melhores do mundo, mas mantém toda sua qualidade”, iniciou a reportagem.