Jornalista do SporTV defende prisão de político: ‘É um criminoso, um racista’

Comunicador de canal da Globo critica comportamento de vice-prefeito de São José do Rio Preto por ofensa a segurança do Palmeiras

Um novo caso de racismo no cenário do futebol brasileiro repercutiu e o jornalista do SporTV Luiz Teixeira criticou o comportamento do autor de práticas preconceituosas. O profissional de comunicação foi categórico ao afirmar que o vice-prefeito de São José do Rio Preto, Fábio Marcondes, deveria ser detido pelas atitudes racistas.

“Primeiro que tem três policiais militares ali. O vice-prefeito de São José do Rio Preto teria que ser preso em flagrante, porque cometeu um crime, ponto. Ah, mas é uma autoridade, é um vice-prefeito. É bom falar o nome dele completo: Fábio Marcondes, do PL. É um criminoso, um racista. Na hora que ele fala, tem um policial e os outros dois estão só olhando, à distância”, frisou Luiz Teixeira em sua participação no programa “SporTV News”.