Inter tem lacunas a preencher no elenco na última semana da janela de transferências

O Inter entra na última semana de fevereiro com uma missão a mais a cumprir para a sequência da temporada. Afinal, a próxima sexta-feira (28) marca o encerramento da janela de transferências no Brasil. Dessa maneira, o Colorado tem um prazo curto para contratar reforços e preencher algumas lacunas no elenco.

A diretoria tenta encontrar nomes para três posições consideradas carentes no plantel do Inter: um lateral-direito, um zagueiro e um volante são as prioridades. Se algum reforço for contratado até sexta, ele não poderá atuar nos jogos finais do Campeonato Gaúcho por conta do fim do período de inscrições. Por outro lado, o Colorado tem pela frente Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil no ano.